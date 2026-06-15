على يد السويد.. تونس تبدأ رحلة المونديال بخسارة خماسية

افتتح المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مشاركته السابعة في كأس العالم بالخسارة أمام نظيره السويدي بنتيجةٍ كبيرةٍ 1ـ5، الإثنين، على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأخذ المنتخب السويدي الأسبقية بهدفٍ، أحرزه ياسين عياري، لاعب وسطه من أصولٍ تونسيةٍ، في الدقيقة 7، وأضاف ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الثاني "30".

وأعاد عمر الرقيق تونس إلى المباراة بهدفٍ عند الدقيقة 43، لكنَّ فيكتور يوكيريس، هدَّاف أرسنال الإنجليزي، أنهى الأمور بإضافة الهدف الثالث "59"، فيما سجل البديل ماتياس سفانبيرج الرابع "88"، ووقَّع عياري على الخامس "90+6".

واعتلى المنتخب السويدي، بقيادة مدربه الإنجليزي جراهام بوتر، صدارة المجموعة السادسة بثلاث نقاطٍ، مستفيدًا من تعادل هولندا واليابان 2ـ2 في وقتٍ سابقٍ.

وافتتح عياري التسجيل في توقيتٍ مبكِّرٍ من المحاولة الهجومية الثانية للسويديين بعد أولى، علت المرمى من يوكيريس في الدقيقة 5، إذ أطلق تسديدةً قويةً بيمناه من خارج منطقة الجزاء، استقرَّت في الزاوية العليا اليمنى "7".

ولم يحتفل عياري، لاعب برايتون الإنجليزي، بالهدف احترامًا لجذوره، إذ إن والده تونسي، ووالدته مغربية، لكنَّه مولودٌ في السويد عام 2003، إلا أنه في الهدف الخامس لبلاده والثاني له احتفل مع زملائه والجماهير.

يُذكر أن ممثِّلي منتخب "نسور قرطاج" تواصلوا مع عياري في 2021 للعب لتونس في مونديال 2022، لكنَّه فضَّل المنتخب الإسكندنافي بدعمٍ من والده، وفقًا لتصريحاتٍ صحافيةٍ سابقةٍ، أدلى بها اللاعب ووالده.

وأضاف إيزاك الثاني بعد هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ، وصلت على إثرها الكرة إلى مهاجم ليفربول، فانطلق من الجهة اليسرى نحو العمق، وسدَّد بيمناه من مشارف منطقة الجزاء كرةً أرضيةً، استقرَّت إلى يسار الحارس مهيب الشامخ الذي لم يتعامل معها كما يجب في الدقيقة 30.

وقلَّص الرقيق الفارق برأسيةٍ من داخل المنطقة، استقرَّت إلى يمين كريستوفر نوردفيلدت، حارس مرمى السويد، بعد عرضيةٍ متقنةٍ من الجهة اليمنى، لعبها حنبعل المجبري "43".

والهدف هو الـ 15 للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركاته بالنهائيات في 19 مباراةً، علمًا أنه حقق ثلاثة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ، مقابل 11 هزيمةً، ولم يسبق له أبدًا عبور دور المجموعات في ست مشاركاتٍ سابقةٍ أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وتحسَّن أداء المنتخب التونسي نسبيًّا في بداية الشوط الثاني، لكنَّه تلقَّى ضربةً موجعةً بفقدان قائده إلياس السخيري الكرة أمام منطقة جزائه بفعل ضغطٍ من إيزاك قبل أن يمرِّرها الأخير إلى يوكيريس، الذي انفرد بالمرمى، وأودعها الشباك في الدقيقة 60.

وأضاف البديل سفانبيرج الرابع بعد أن تابع بيمناه من داخل المنطقة كرةً من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ من الجهة اليمنى، حوَّل مسارها إيزاك قبل وصولها إلى لاعب وسط فولفسبورج الألماني في الدقيقة 87.

وألغى الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريس الهدف في بداية الأمر بداعي التسلل، لكنَّه احتسبه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وأحرز عياري الخامس بتسديدةٍ قويةٍ رائعةٍ بيمناه من خارج منطقة الجزاء، استقرَّت في الزاوية العليا إلى يمين الشامخ "90+5".

ويحمل الهدف الرقم 85 للسويد في تاريخ مشاركاتها المونديالية الـ 13، علمًا أنه فوزها الـ 20 مقابل 13 تعادلًا و19 هزيمةً في 52 مباراة.