خسارة مؤلمة

تعرَّض المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، في مشاركته السابعة بكأس العالم، إلى خسارةٍ مؤلمةٍ أمام نظيره السويدي 1ـ5، الإثنين، على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن منافسات المجموعة السادسة (الوكالات)