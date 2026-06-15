قبل مواجهة الأخضر.. «آرك أفينيو».. شاشة عملاقة و200 كرسي

تتَّجه أنظار جماهير الأخضر إلى مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأوروجواي عند الـ 01:00 من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومع هذا الحدث، وتزامنًا مع المباراة المرتقبة، يدشن مجمع آرك أفينيو بحي الضيافة في خميس مشيط، عند الـ 07:00 من مساء الإثنين، فعالياته الخاصة بمواكبة منافسات كأس العالم، بحضور عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات العامة.

ويتضمَّن حفل التدشين عروضًا ضوئيةً، وفقراتٍ تفاعليةً تسبق نقل المباراة، فيما جهز المجمَّع شاشةً عملاقةً بمقاس 3 × 7 أمتار، إلى جانب 200 كرسي لاستقبال الجماهير من أجل متابعة لقاء الأخضر أمام الأوروجواي.

ويواصل المجمع نقل مباريات كأس العالم 2026 طوال فترة البطولة، ضمن فعاليةٍ خُصِّصت لاستقبال عشاق كرة القدم لمتابعة أبرز المواجهات في أجواءٍ جماهيريةٍ مصاحبة.