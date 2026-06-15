آل الشيخ يوجّه رسالة لفيوري: أهلا بعودتك إلى أمريكا

قدَّم تايسون فيوري، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، شكره للمستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، عبر مقطع فيديو، نشره من الأراضي الأمريكية.

وقال فيوري: "لقد وصلت للتو إلى الأراضي الأمريكية، وأود أن أوجِّه جزيل الشكر لتركي آل الشيخ على جعله هذا الأمر ممكنًا". وعبَّر تايسون عن سعادته بوجوده في الولايات المتحدة، مستذكرًا فوزه على ديونتاي وايلدر قبل أكثر من خمسة أعوامٍ.

وردَّ آل الشيخ على رسالة فيوري عبر منصة "إكس" قائلًا: "أهلًا بعودتك إلى أمريكا يا أخي". مشيرًا إلى اقتراب إعلانٍ مرتقبٍ، يتعلَّق بالنزال المنتظر بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، بالتعاون مع مجلة The Ring ومنصة Netflix.

يأتي ذلك في وقتٍ يتزايد فيه الترقُّب بشأن مستقبل فيوري داخل الحلبة، وسط مؤشراتٍ متزايدةٍ على اقتراب الإعلان عن تفاصيل واحدةٍ من أكثر المواجهات المنتظرة في عالم الملاكمة.