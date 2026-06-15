الأخضر يتوعد الأوروجواي بذكريات 32 عاما

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشاركته السابعة تاريخيًا في كأس العالم، حين يواجه أوروجواي صباح الثلاثاء، على ملعب «هارد روك» «ميامي ستاديوم» في أمريكا.

ويعود الأخضر بعد 32 عامًا من مشاركته الأولى في كأس العالم في أمريكا أيضًا 1994 التي شهدت أفضل نتائجه حين حقق انتصارين في دور المجموعات، متأهلًا من مركز الوصافة إلى دور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

ورفع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، راية التحدي قبل مواجهة أوروجواي، مؤكدًا أن الذكريات الإيجابية للأخضر في كأس العالم يجب أن تكون مصدر إلهام للاعبين من أجل المضي قدمًا لتحقيق إنجازات في

كأس العالم 2026.

وقال دونيس في المؤتمر الصحافي، الأحد، للحديث عن المباراة: «لا يمكن أن تتوقع ما قد يحدث في كرة القدم، ما حدث في قطر النسخة الماضية انتصرنا على الأرجنتين ولم نستطع الوصول للدور التالي، كل مواجهة لها

أهمية كبيرة وهذا ما نعمل عليه».

وتابع المدرب اليوناني: «عملت وعشت في السعودية العديد من الأعوام ومطلع على تاريخ كرة القدم، لدينا عدد من الذكريات الإيجابية في كأس العالم مثلما حدث في مونديال 94، ويجب أن يكون لدينا إلهام تجاه هذه الإنجازات».

وتعد هذه المواجهة هي الثانية تاريخيًا بين المنتخبين في كأس العالم، بعد أن جمعتهما مباراة في نسخة 2018 ووقتها فازت أوروجواي بهدف نظيف، فيما سيسعى الأخضر لرد الدين لـ«لا سيليستي» وتكرار ذلك الإنجاز التاريخي للكرة السعودية عندما استهل المنتخب مشواره في المونديال الماضي في قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2ـ 1.