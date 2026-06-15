23 مليونا شاهدوا سباعية ألمانيا

شاهد أكثر من 23 مليون شخص المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، على قناة شبكة قنوات «أيه أر دي».

وكشفت شركة «إيه جي إف» الألمانية، لقياس نسب مشاهدات التلفزيون، واستهلاك المحتوى المرئي، الإثنين، أن متوسط عدد المشاهدين بلغ 23.427 مليون شخص لمتابعة الفوز الكبير بنتيجة 7ـ 1 على كوراساو، الأحد، عبر قناة «داس إرستي» التابعة لـ «أيه أر دي»، وهو ما منحها حصة سوقية بلغت 70.2 في المئة.

ونُقلت المباراة التي نُظمت في هيوستن عبر منصة «ماجينتا تي في» التابعة لشركة «دويتشه تيليكوم» للبث التلفزيوني والرقمي، إلا أن الشركة لا تنشر أرقام المشاهدة الخاصة بخدمة البث لديها.

وجاءت أرقام مشاهدة المباراة الافتتاحية على «أيه أر دي» أعلى بكثير من كأس العالم السابقة في قطر، حيث شاهد 9.23 مليون شخص فقط خسارة ألمانيا 1ـ2 أمام اليابان، بحصة سوقية بلغت 59.7 في المئة.

وتجاوزت المشاهدات أيضًا مباراة افتتاح بطولة «يورو 2024» الملعوبة في ألمانيا، عندما تابع 22.49 مليون شخص المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على إسكتلندا 5 ـ1 بنسبة مشاهدة 69 في المئة.

وسّجلت مباريات افتتاح ألمانيا في بطولات كأس العالم السابقة أرقامًا أعلى، بعدما تابع 97 .25 مليون شخص المباراة التي خسر فيها أمام المكسيك 0ـ1، في مونديال روسيا 2018، بحصة سوقية بلغت 81.6 في المئة.

وحصلت المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على البرتغال برباعية نظيفة في مونديال البرازيل 2014 على 26.36 مليون شخص، وهي البطولة التي توج بلقبها «المانشافت» لاحقًا.

وأظهر الاهتمام بالمونديال المنظم في أمريكا، المكسيك وكندا، ارتفاعًا في المشاهدات بألمانيا حتى الآن، حيث تابع 10.038 مليون شخص في المتوسط مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، الخميس الماضي، بحصة سوقية بلغت 46.5 في المئة.