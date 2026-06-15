مدفيديف يتجاوز ديوكوفيتش في التصنيف الجديد

تقدم الروسي دانييل مدفيديف، لاعب التنس، بعد بلوغه نصف نهائي دورة «هيرتوخنبوس» الهولندية إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر الإثنين، متجاوزًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي ترتيب ما زال يسيطر على صدارته الإيطالي يانيك سينر، أمام وصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث، حافظ الأمريكي بن شيلتون على مركزه الخامس غداة فوزه بلقب دورة شتوتجارت.

وارتقى البولندي كاميل مايخشاك، الفائز بلقب سيرتوخنبوس، 29 مركزًا ليحتل المركز الـ 47.

وتوّجت هذه المباراة على الملاعب العشبية انطلاقة قوية للبولندي الذي سبق له أن تغلب على لاعبَين من العشرة الأوائل في دورين متتاليين، هما الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع، والروسي مدفيديف.

ولدى السيدات، تراجعت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، التي لم تدافع عن نقاطها من نهائي دورة كوينز العام الماضي، مركزًا واحدًا، ما سمح للروسية ميرا أندرييفا، بالعودة إلى المركز الخامس، وهو أفضل تصنيف لها على الإطلاق، حققته 14 يوليو 2025.

وتقدمت الكرواتية دونا فيكيتش، بطلة دورة كوينز، 43 مركزًا لتصبح في المرتبة 33 في تصنيف لا تزال تهيمن عليه البيلاروسية أرينا سابالينكا، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والبولندية إيجا شفيونتيك.

وكان صعود روبين مونتجومري، بعد فوزها بلقب دورة روزمالين الهولندية 250 نقطة، عقب انسحاب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، بسبب العياء قبل النهائي، القفزة الكبيرة في تصنيف السيدات، بعدما ارتقت الأمريكية 290 مركزًا لتصل إلى المرتبة 194 عالميًّا.