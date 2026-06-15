63 مليونا تنقل كوكوريا إلى الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الإثنين، تعاقده رسميًا مع مارك كوكوريا، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 63.8 مليون دولار.

وأصدر النادي الملكي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «توصل ريال مدريد وتشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريا، الذي سينضم إلى نادينا لمدة 6 مواسم، حتى 30 يونيو 2032».

وانضم الظهير الأيسر البالغ 27 عامًا إلى تشيلسي قادمًا من برايتون 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وانتقاله إلى خيتافي.

ويشارك كوكوريا الذي سيبقى في صفوف ريال 6 مواسم، حاليًا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، في أمريكا الشمالية، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد من النادي الملكي في تشكيلة لويس دي لا فوينتي، مدرب «لا روخا».

وعيّن فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، صاحب الـ63 عامًا، مدربًا للفريق، أخيرًا، بعدما سبق له أن أشرف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، بعد إعادة انتخابه يونيو الجاري، عقب موسمين من دون تحقيق أيّ لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، عند انتهاء عقده مع «الريدز»، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، غير المرتبط بأيّ نادٍ، والهولندي دينزل دومفريس، من إنتر الإيطالي.

واحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعد نتائج مخيبة للآمال.

وأحرز كوكوريا الذي كان يتبقى عامان من عقده في ملعب «ستامفورد بريدج»، مع «البلوز» كأس العالم للأندية، ومسابقة «كونفرنس ليج» 2025.