الأخضر وأوروجواي.. النتائج متوازنة

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته المرتقبة أمام أوروجواي، صباح الثلاثاء، في افتتاح مشوار الطرفين بالمجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، تكافؤ تاريخي بينهما .

وتشير المواجهات السابقة بين المنتخبين إلى توازن واضح، إذ التقيا في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها كل منتخب فوزًا واحدًا، فيما انتهت مواجهة بالتعادل، مع تساوي الطرفين أيضًا في عدد الأهداف المسجلة بواقع أربعة أهداف لكل منهما.

وكانت البداية في 27 مارس 2002، عندما تفوق الأخضر على أوروجواي بنتيجة 3ـ2 في مباراة تجريبية احتضنها ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسجل حينها عبيد الدوسري هدفين، فيما أضاف عبد الله الواكد الهدف الثالث، بينما أحرز دييجو فورلان وفابيان أونيل هدفي المنتخب الأوروجوياني.

وتجدد اللقاء بين المنتخبين بمواجهة تجريبية أخرى لعبت في الرياض عام 2014، وانتهت بالتعادل 1ـ1، بعدما تقدم منتخب أوروجواي بهدف عكسي سجله حسن معاذ بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك نايف هزازي التعادل للأخضر في الدقيقة 90.

أما المواجهة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين، فجاءت بكأس العالم 2018 في روسيا، عندما حسم منتخب أوروجواي اللقاء بهدف دون رد، حمل توقيع مهاجمه لويس سواريز، ضمن منافسات دور المجموعات.

ويوجد المنتخبان في المجموعة الثامنة من مونديال 2026 إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر، حيث يستهل الأخضر مشواره بمواجهة أوروجواي، فيما يلتقي المنتخب الإسباني مع الرأس الأخضر في المباراة الأخرى للمجموعة.