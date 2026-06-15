ماجد: قيادتي الأخضر فخر.. وتفوقنا بالشجاعة

أكد ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية، أن مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026، تمثل امتدادًا لمسيرة تاريخية بدأت في أمريكا 1994.

وأشار ماجد خلال تصريحه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، الإثنين، قبل مواجهة الأوروجواي صباح الثلاثاء إلى أن الجماهير الخضراء كانت ولا تزال شريكًا رئيسًا في دعم المنتخب، وصناعة حضوره المشرف في المحافل العالمية.

وقال أسطورة كرة القدم السعودية، بالتزامن مع مشاركته في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 :«بعد 32 عامًا من قيادتي للمنتخب السعودي في مونديال 1994، أشعر بالفخر وأنا أرى جيلًا جديدًا يحمل راية الوطن في أكبر حدث كروي في العالم».

وأوضح ماجد أن ذكريات مونديال 1994 لا تزال حاضرة في الأذهان، مبينًا أن لاعبيّ الأخضر آنذاك دخلوا البطولة بثقة كبيرة، ولم يشعروا بالخوف، على الرغم من أنها كانت المشاركة الأولى للسعودية في كأس العالم. مبينًا أن الشجاعة، وروح المجموعة، كانتا من أبرز أسباب النجاح الذي حققه المنتخب السعودي في تلك النسخة.

وأبان قائد الصقور سابقًا أن الجماهير السعودية ظلت عنصرًا مؤثرًا في مسيرة الأخضر، داعيًا إلى مواصلة دعم المنتخب خلال مشاركته الحالية في كأس العالم 2026، متابعًا : «الأخضر اعتاد على الحضور المشرف في المحافل العالمية، وثقتنا كبيرة في نجوم المنتخب لمواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الجماهير السعودية».

ويأتي حضور الكابتن ماجد عبد الله في الحملة الجماهيرية الداعمة للمنتخب السعودي تأكيدًا لمكانة الرموز الرياضية الوطنية في تحفيز الأجيال وتعزيز ارتباط الجماهير بالأخضر في المحافل العالمية.