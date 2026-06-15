الثيران يرعب «القروش الزرقاء» في أتالانتا

يسعى المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم إلى تحقيق بداية مثالية في مشواره بكأس العالم 2026 عندما يواجه الرأس الأخضر «كاب فيردي»، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، الإثنين في مدينة أتالانتا.

ويعد فريق المدرب لويس دي لا فوينتي، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الصيف.

وإلى جانب فرنسا، تصنف إسبانيا ضمن أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، في ظل امتلاك دي لا فوينتي تشكيلة قوية للغاية.

كما أنَّ المنتخب الإسباني هو حامل لقب بطولة أوروبا بعد فوزه على إنجلترا في نهائي يورو 2024.

وفازت إسبانيا بكأس العالم عام 2010، لكنها خيبت الآمال في النسخ الثلاث الأخيرة، بعدما ودعت البطولة من دور المجموعات عام 2014، ثم اكتفت ببلوغ دور الـ16 في نسختي 2018 و2022، ما يعني أنَّ هناك مجالًا كبيرًا لتحسين نتائجها هذا الصيف.

ويدخل «الثيران» هذه المباراة بعد فوزه 3ـ1 على بيرو في آخر مباراة تجريبية قبل المونديال، كما أنَّه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر عشر مباريات، محققًا سبعة انتصارات خلالها.

وسيعد فشل إسبانيا في تجاوز الرأس الأخضر، الإثنين، واحدًا من أكبر مفاجآت تاريخ كرة القدم، إذ تعتبر المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمباراة ولتصدر المجموعة التي تضم أيضًا السعودية وأوروجواي.

وتمثل هذه المباراة أول مواجهة في التاريخ بين إسبانيا والرأس الأخضر، وعلى الورق تبدو واحدة من أكثر المواجهات تفاوتًا في المستوى خلال البطولة الجارية.

ونجح منتخب الرأس الأخضر في احتلال صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 متفوقًا على الكاميرون، وسيصنع التاريخ الإثنين عندما يخوض أول مباراة له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم أمام إسبانيا.

وحقق فريق المدرب بوبيستا الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بما في ذلك المباراتان التجريبيتان قبل كأس العالم أمام صربيا وبرمودا.

وفاز منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3ـ0 على صربيا في نهاية مايو، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام برمودا في السادس من يونيو، ليختتم استعداداته للبطولة بأفضل صورة ممكنة.

ويدرك منتخب الرأس الأخضر صعوبة المهمة هذا الصيف، خاصة أنَّ إسبانيا تمثل أقوى منافسيه في المجموعة الثامنة، لكن «القروش الزرقاء» يملكون فرصة للمنافسة على المركزين الثاني أو الثالث، في ظل وجود بعض نقاط الضعف لدى السعودية وأوروجواي.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر أوروجواي في مباراته الثانية 21 يونيو، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة السعودية بعد خمسة أيام.