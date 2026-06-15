مصر تبحث عن الانتصار الأول أمام بلجيكا

يبحث المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن أول انتصار في تاريخ مشاركاته في المونديال، حين يواجه بلجيكا المتألقة في سياتل، مساء الإثنين، ضمن المجموعة السابعة، من منافسات كأس العالم 2026.

وتشارك مصر في النهائيات للمرة الرابعة فقط، بعد مشوار تصفيات أول خالٍ من الهزائم «8 انتصارات، تعادلان» منذ 1934!.

ويقود الإدارة الفنية «للفراعنة» حسام حسن، هدافهم التاريخي، الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، بعدما حافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه في أربع من آخر خمس مباريات، باستثناء الخسارة أمام البرازيل 1ـ2 في آخر مباراة دولية تجريبية.

يعول المنتخب المصري على محمد صلاح «67 هدفًا»، قائده ووصيف هدافيه التاريخيين، الذي لا يفصله سوى هدفين عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي يملكه مدربه حسن.

وأسهم صلاح الذي رحل أخيرًا عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بشكل مباشر في 60% من أهداف منتخب بلاده في التصفيات «9 أهداف، 3 تمريرات حاسمة».

كما يبرز عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيكون في مواجهة زميله في النادي جيريمي دوكو، الساعي إلى مواصلة تألقه في كأس العالم بعدما أسهم في سبعة أهداف لبلجيكا خلال التصفيات «5 أهداف، تمريرتان حاسمتان».

وتأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي جارسيا، في التعويض بعد خروجها من دور المجموعات 2022، مستندة إلى سجل قوي يتمثل في خسارة واحدة فقط خلال آخر 15 مباراة في دور المجموعات بالمونديال «8 انتصارات، 6 تعادلات».