العمار ثاني صفقات الخليج

أعلنت إدارة نادي الخليج رسميًّا، الإثنين، التعاقد مع عبد الله العمار، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028، قادمًا من الحزم في صفقة انتقال حر.

ويشغل العمار «32 عامًا» مركز الظهير الأيسر، ويمتلك مسيرة كروية تنقل خلالها بين الفئات السنية بأندية الهلال، الفتح، الاتحاد، ضمك، والأهلي، وصولًا إلى محطته الأخيرة مع الحزم.

وفي الموسم الماضي، لم يلعب العمار مع الحزم أي مباراة وفق إحصاءات ترانسفير ماركت.

والعمار ثاني صفقات الخليج بعد المالي كيكي كوياتي، الذي ضمه الأحد بعقد يمتد لمدة موسمين.

وانتقل المالي كوياتي إلى صفوف الخليج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي، بعد تجارب احترافية في العديد من الأندية العربية والأوروبية وأبرزها الكوكب المراكشي المغربي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، وتروا الفرنسي.

وفي الموسم المنتهي أخيرًا، ارتدى كوياتي قميص رويال أنتويرب البلجيكي خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات، وسجَّل هدفًا وحيدًا، ونال ثماني بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل المالي كوياتي منتخب بلاده في 36 مباراة بداية من مارس 2019.