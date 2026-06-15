الخماسية تسقط لموشي.. والكبير بديلا

اقترب التونسي منذر الكبير من قيادة منتخب بلاده الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه صبري لموشي، بعد الخسارة الكبيرة أمام السويد بنتيجة 1ـ5 الإثنين في أولى جولات بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب وسائل إعلام تونسية وعالمية قرر الاتحاد المحلي للعبة إقالة لموشي «54 عامًا» لصبح أول ضحايا المونديال بسبب المستوى الفني الذي ظهر به «نسور قرطاج» في كأس العالم الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشرف لموشي على قيادة منتخب بلاده مطلع العام الجاري قادمًا من الدرعية، ولعب معه 5 مباريات منها 4 تجريبية نجح خلالها في تحقيق انتصار وحيد وتعادل وخسر 3 لقاءات.

ويبرز اسم الكبير لقيادة تونس في المونديال وهو الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني في المنتخب منذ فبراير 2025 بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويمتلك منذر تجربة كبيرة في عدد من الفرق منذ 1999، إذ تدرج في عدد من المناصب منها مدرب المنتخب خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى يناير 2022، إذ أقيل من منصبه قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.