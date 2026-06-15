«القدية» تطلق مركز التنس الوطني

أعلنت شركة القدية للاستثمار إطلاق مركز التنس الوطني، الذي يُعد إضافة نوعية للمشهد الرياضي والترفيهي في السعودية، ويسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لمنافسات التنس الرفيعة المستوى، ومنصة لتطوير المواهب، ووجهة مجتمعية نشطة على مدار العام، بحسب بيان نشرته الإثنين.

ويقع المركز ضمن مدينة القدية، التي تُعد عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في السعودية، وصُمم ليخدم مختلف مستويات رياضة التنس، بدءًا من البطولات الاحترافية الدولية، مرورًا ببرامج تطوير اللاعبين السعوديين، وصولًا إلى مبادرات المشاركة المجتمعية التي تتيح ممارسة رياضة التنس لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن إطلاق مركز التنس الوطني يعكس ما يحظى به القطاع الرياضي في السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، مشيرًا إلى أن المركز يعد ركيزة مهمة في تطوير رياضة التنس محليًا، كونها إحدى الرياضات التي تحظى بشعبية واسعة من قبل الرياضيين والجماهير على حد سواء.

وبيّن الفيصل أن المركز يمتلك المقومات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات وأبرز اللاعبين، بعد أن بُني وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية؛ الأمر الذي يجسد الحرص على تطوير منظومة رياضة التنس في السعودية كغيرها من الألعاب الرياضية، وذلك عبر تطوير البنية التحتية والبرامج التي تدعم اكتشاف المواهب السعودية، وصقلها من مرحلة الهواة إلى الاحتراف.

من جانبه، قال عبد الله الداود، العضو المنتدب للشركة: «إن القدية تثق بفلسفة «قوة اللعب» وما تحمله من أثر إيجابي في حياة الأفراد، وقدرتها على بناء المجتمعات وإلهام الأجيال القادمة، وتسهم هذه الفلسفة في رسم ملامح مدينة جديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام السكان والزائرين وقطاع الأعمال، بما فيه من فرص متعددة للنمو والازدهار، ضمن منظومة حضرية عصرية ومستدامة صُممت خصيصًا للارتقاء بجودة الحياة وتعزيزها».

وأكد الداود أن مركز التنس الوطني يجسد هذه الرؤية بتطوير وجهة عالمية المستوى لرياضة التنس تخدم جميع المستويات، بدءًا من استضافة أبرز لاعبي العالم، وصولًا إلى تمكين الجيل القادم من مواهب السعودية لتحقيق أقصى إمكاناتهم، وإتاحة الفرصة للعائلات والمجتمعات في مختلف المناطق للاستمتاع بهذه الرياضة العريقة، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز المشاركة الرياضية وتنمية السياحة واستقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم.

بدوره عدّ المهندس محمد السراح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة، إطلاق مركز التنس الوطني في مدينة القدية يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في السعودية وخطوة إيجابية تدعم نمو رياضة التنس وتطورها.

وأعرب عن أمل الاتحاد بأن يسهم المركز في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير بيئة داعمة لتطوير المواهب الوطنية وإلهام الجيل القادم من لاعبي ولاعبات التنس السعوديين.

فيما أكد روس هاتشينز، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للتنس، أن المجمع الوطني في القدية يعد نموذجًا دقيقًا للاستثمارات التحولية التي لطالما نادى بها الاتحاد الدولي للتنس بوصفها ركيزة أساسية للنمو المستدام للرياضة حول العالم، مبينًا أن المرافق عالية الجودة هي حجر الزاوية لأي برنامج وطني ناجح للتنس وتسهم في إيجاد مسارات واعدة للاعبين، وتمكين المدربين، وإتاحة الفرص لأفراد قد لا يحظون بفرصة ممارسة هذه الرياضة لولا هذه المرافق وقال:«نتطلع لرؤية مدينة القدية وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد السعودي للتنس لتنمية هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية».

ويتولى تصميم أعمال إنشاء مركز التنس الوطني شركة «بوبولوس» العالمية، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من قبل كل من رابطة محترفي التنس «ATP»، ورابطة محترفات التنس «WTA»، والاتحاد الدولي للتنس «ITF»، ويضمن ذلك جاهزية المركز لاستضافة كبرى البطولات العالمية، وتجسيدًا لرؤية مدينة القدية القائمة على فلسفة «قوة اللعب»، التي تشكل ركيزة لمدينة جديدة توفر فرصًا متكاملة للسكان والزائرين والمبدعين في بيئة تتناغم فيها الرياضة والترفيه والثقافة لبناء مجتمع حيوي ومتفرد.

ويحتوي المركز على بنية تحتية متكاملة للمنافسات الرياضية، ومرافق حديثة للتدريب والاستشفاء، إلى جانب مساحات عامة حيوية، وساحتين متعددتي الاستخدامات مجهزتين لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الكبرى، إضافة إلى بطولات التنس.

ويتميز المركز بموقعه المجاور لملعب الجولف العالمي المُكون من 18 حفرة الذي صممه أسطورة الجولف السير نيكولاس فالدو، إضافة إلى قربه من مناطق سكنية وتجارية ومكتبية ضمن مدينة متكاملة يُتوقع أن تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مدينة باريس.

ويضم المركز ملعبًا رئيسًا يتسع لـ 15 ألف متفرج، ليشكّل الساحة الأساسية لاستضافة كبرى المواجهات العالمية، ويتميّز بتصميم هندسي معاصر يشتمل على سقف قابل للإغلاق يوفّر مرونة عالية في استضافة الفعاليات.

كما يضم ملعبًا آخر بسعة 5 آلاف متفرج، إضافة إلى ملعب ثالث يتسع لألفي متفرج، وتوفر الساحة المتعددة الاستخدامات، التي تبلغ سعتها 8 آلاف متفرج، بسقفها القابل للإغلاق مرونة لاستضافة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والثقافية المتنوعة، كما يضم المجمع ستة ملاعب مخصصة للمباريات، وستة ملاعب داخلية، وأربعة عشر ملعبًا للتدريب، من بينها ملاعب رملية، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركز إلى 33 ألف متفرج.

ويشتمل المركز على مركز تدريب عالي الأداء مخصص لتطوير المواهب في رياضة التنس وفق أعلى المعايير الاحترافية، وسيستضيف مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها على المستوى المحلي، وتشمل هذه المبادرات برنامج «التنس للجميع»، الذي يهدف إلى تعريف أكثر من 60,000 طالب وطالبة برياضة التنس في المدارس، بما يسهم في إلهام الجيل الجديد وتشجيعه على ممارسة اللعبة.

ويُعد مركز التنس الوطني جزءًا من منظومة المشاريع الرياضية والترفيهية والثقافية الواسعة التي يجري تطويرها ضمن مدينة القدية، المستندة إلى فلسفة «قوة اللعب»، ويمثل محطة إضافية ضمن مسيرة القدية التي تتشكل معالمها بوتيرة متسارعة لتصبح وجهة عالمية تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، فقد افتتح متنزه Six Flags مدينة القدية أبوابه لاستقبال ضيوفه ديسمبر 2025، وتلاها أخيرًا أكواريبيا، أول متنزه ألعاب مائية من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، وفي الوقت ذاته، تتواصل الأعمال الإنشائية في مضمار السرعة «سبيد بارك تراك»، وهو مضمار سباق مصمم بمعايير عالمية لاستضافة كبرى سباقات السيارات مثل فورمولا 1 وموتو جي بي.