السيول تغلق أبواب مهرجان المشجعين

أغلق المنظمون المحليون أبواب مهرجان ​المشجعين الشهير في هيوستن الإثنين، وسط تحذيرات من حدوث سيول تستمر حتى الأربعاء، وهو اليوم الذي يشهد مباراة المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم بين المنتخب البرتغالي ‌الأول لكرة القدم وجمهورية الكونغو ‌الديمقراطية.

ويتميز ملعب ​هيوستن ‌بوجود ⁠سقف ​ومن غير ⁠المتوقع أن تؤثر الأحوال الجوية على إجراء المباراة.

وحظي مهرجان المشجعين بإقبال كبير في هيوستن إذ وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى البالغة 7500 ⁠شخص في أول ‌يومين من ‌البطولة.

وقالت اللجنة المنظمة ​في هيوستن ‌في بيان «نظرًا لحالة الطقس العاصف ‌المتوقعة، ووفقًا لتوجيهات مسؤولي السلامة العامة، سيتم إغلاق أبواب مهرجان «فيفا» للمشجعين في هيوستن الإثنين».

وأضاف البيان «إن ضمان سلامة المشجعين والموظفين ⁠والمتطوعين وأفراد ⁠خدمات الطوارئ يظل في مقدمة أولويات اللجنة المنظمة في هيوستن».

وتابع البيان أنهم «يتطلعون إلى الترحيب بعودة المشجعين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

واستضافت هيوستن مباراتها الأولى، الأحد، عندما فازت ألمانيا على كوراساو 7ـ1 في مواجهة ​سبقها أيضًا ​هطول أمطار غزيرة.