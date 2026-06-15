55 مليونا تقرب صيباري من البايرن

اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من التعاقد مع المغربي إسماعيل صيباري، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية، الإثنين.

وذكرت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي» التلفزيونية، أن بطل الدوري الألماني توصل لاتفاق مع فريق أيندهوفن الهولندي، لضم اللاعب مقابل نحو 55 مليون يورو، مبينًا أن لاعب خط الوسط وافق على عقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى 2031.

ومن المقرر أن يخضع صيباري للفحص الطبي في أمريكا الشمالية أثناء لعب كأس العالم، بينما يوجد طبيب البايرن يوخن هانه بالفعل في الولايات المتحدة مع المنتخب الألماني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تصدر عناوين الصحف في البطولة بعد تسجيله هدفًا في المباراة التي تعادل فيها المنتخب المغربي مع البرازيل 1ـ1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

واختير صيباري كأفضل لاعب في الدوري الهولندي بعد لعبه دورًا بارزًا في قيادة أيندهوفن لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، كما كان ضمن منتخب المغرب الذي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الجدل الذي أثير حول إلغاء فوز السنغال في النهائي.

وولد صيباري في إسبانيا، ثم انتقل إلى بلجيكا في طفولته، ولعب لفرق الشباب في أندرلخت وجينك قبل أن ينضم إلى فريق الرديف في أيندهوفن 2020 وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2022.