الكشف عن موعد إصدار لعبة «God of War: Laufey»

كشف عدد من التقارير الصحافية، المتخصصة في عالم الألعاب الإلكترونية، الإثنين، عن موعد إصدار لعبة «God of War: Laufey» المتوقع، وذلك خلال 2027 المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها، أن استوديو التطوير الخاص باللعبة «Santa Monica Studio» يستهدف إطلاقها خلال النصف الأول من 2027، تماشيًا مع نافذة الإصدار المفضلة لدى الاستوديو التي تُركز عادة على شهريّ مارس، أبريل.

وتقدم اللعبة بإصدارها المرتقب تجربة جديدة في السلسلة، حيث تضع اللاعبين في دور «Laufey»، زوجة «Kratos»، في رحلة عبر عالم «Everywhen» بعد وفاتها.

وتتميز اللعبة بأسلوب قتال أسرع وأكثر مرونة يدمج بين تقنيات ألعاب الأكشن اليابانية، والعمق السردي الذي اشتهرت به السلسلة.