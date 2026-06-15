واجهة «روشن» تعرض مواجهات الأخضر

تستقبل «منطقة المشجعين» الواقعة في واجهة «روشن» بالقرب من بوابة 2، في الرياض، العاصمة السعودية، صباح الثلاثاء، الجماهير الراغبة في مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام منتخب أوروجواي، في أولى مواجهات «الأخضر» في كأس العالم 2026.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الإثنين، تستمر المنطقة في بثّ الفعاليات الرياضية المتنوعة، وتفتح أبوابها لاستقبال عشاق كرة القدم من الأفراد والعائلات، لمتابعة مشوار «الصقور» في بطولة كأس العالم 2026.

وتُهيئ منطقة المشجعين الأجواء للمشاركة في مساندة المنتخب السعودي، في مبارياتهم المرتقبة، وسط أجواء احتفالية وتجربة مشاهدة استثنائية للحدث الرياضي العالمي الأكبر.

وتُطلق «واجهة روشن»، الأحد المقبل، في مباراة «الأخضر» المونديالية الثانية، أمام المنتخب الإسباني، عند الـ07:00 مساءً، محاولة رسمية لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، حيث تدعو المشجعين إلى تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر عدد من التوقيعات المجمعة على مجسم لكرة قدم يبلغ ارتفاعه مترين.

ومن المقرر أن تُنظم هذه الفعالية بعد انتهاء المباراة عند الـ09:00 مساءً، بمشاركة جماهيرية من زوار «واجهة روشن» لتوثيق هذا الإنجاز.

وتأتي هذه الفعاليات استكمالًا للأجواء الجماهيرية التي وفرتها منطقة مشجعي «واجهة روشن» في عرض مباريات دوري روشن السعودي، وتضم المنطقة جلسات للجماهير، وشاشات عرض خارجية ضخمة، وأنشطة تفاعلية، تعزز تجربة الحضور، وتضعهم في قلب الحدث الرياضي.

وتستهدف مجموعة روشن، من خلال دمج الترفيه والرياضة في هذه الأنشطة، دعم المشهد الرياضي محليًا، وتشجيع نمط الحياة الصحي والنشط، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتستقبل «منطقة المشجعين بواجهة روشن» الزوار مجانًا لمتابعة مباريات «الصقور»، وتم طرح التذاكر المجانية عبر منصة «ويبوك».