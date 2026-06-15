الدوري البرازيلي يغذي قائمة الأوروجواي

يتصدر الدوري البرازيلي قائمة الدوريات الأكثر تمثيلًا في صفوف منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما ضمت قائمة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا سبعة لاعبين ينشطون فيه.

وأعلن بييلسا قائمته النهائية للمونديال والمكونة من 26 لاعبًا، يتقدمهم فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ورونالد أراوخو، مدافع برشلونة، وخوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، إلى جانب الحارس المخضرم فرناندو موسليرا.

وعلى الرغم من حضور عدد من نجوم أوروجواي في أبرز الدوريات الأوروبية، فإن الدوري البرازيلي كان المصدر الأكبر للاعبي المنتخب اللاتيني، بوجود سبعة أسماء، هم: سيرجيو روشيت، حارس إنترناسيونال، وخواكين بيكيريز، وإيميليانو مارتينيز من بالميراس، وجييرمو فاريلا، وجورجيان دي أراسكايتا، ونيكولاس دي لا كروز من فلامنجو، إضافة إلى أوجستين كانوبيو، لاعب فلومينينسي.

وجاء الدوريان المكسيكي والإسباني في المرتبة الثانية بأربعة لاعبين لكل منهما، إذ يمثل الدوري المكسيكي كل من سانتياجو ميلي، حارس مونتيري، وسيباستيان كاسيريس، وبرايان رودريجيز من كلوب أمريكا، ورودريجو أجويري، مهاجم تيجريس أونال.

أما الدوري الإسباني، فيضم الرباعي رونالد أراوخو، وفيديريكو فالفيردي، وخوسيه ماريا خيمينيز، وفيديريكو فيناس، مهاجم ريال أوفييدو.

وحل الدوري الإنجليزي الممتاز ثالثًا بثلاثة لاعبين، هم: سانتياجو بوينو، مدافع وولفرهامبتون، ومانويل أوجارتي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ورودريجو بنتانكور، لاعب وسط توتنام.

في المقابل، مثل الدوريان الأرجنتيني والبرتغالي المنتخب الأوروجوياني بلاعبين لكل منهما، فيما ضمت القائمة لاعبًا واحدًا من الدوري الإيطالي، ودوري روشن السعودي، والدوري الأمريكي، والدوري اليوناني.

وشهدت القائمة وجود داروين نونيز، مهاجم الهلال، ممثلًا وحيدًا لدوري روشن السعودي، إلى جانب أوليفيرا من نابولي الإيطالي، وخوان سانابريا من ريال سولت ليك الأمريكي، وفاكوندو بيليستري، لاعب باناثينايكوس اليوناني.