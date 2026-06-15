أمام الرأس الأخضر.. يامال على دكة البدلاء

احتفظ لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، بلاعبه لامين يامال على دكة البدلاء أمام الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الأولى لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، الإثنين.

ولم يشارك النجم الشاب، كما كان متوقعًا، خلال المباراة الأولى للمنتخب الإسباني أمام الرأس الأخضر، بسبب عدم الجاهزية الكاملة، عقب تعافيه من إصابة في الفخذ.

وقبل ساعتين من انطلاق المباراة ظهر يامال، الذي لم يخض أي مباراة منذ 22 أبريل، في أجواء مريحة على أرضية ملعب أتلانتا، مرتديًا قبعة ومحييًا الجماهير، التي بدأت تتوافد إلى المدرجات.

وكان دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، أكد، الأحد، أن يامال جاهز للعب دون أي مشكلة.

وأضاف: «لن يكون قادرًا على خوض 90 دقيقة كاملة، لكن يمكنه المشاركة في مرحلة ما من المباراة، وهو في حالة بدنية ممتازة تسمح له بخوض بعض الدقائق. ولو لم يكن كذلك، لما كان موجودًا أصلًا على مقاعد البدلاء».

وعلى غرار يامال، سيجلس وليامز، الذي تعافى بدوره من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، على مقاعد الاحتياط.

ويلعب بطل أوروبا في ثامن مجموعات المونديال إلى جوار السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر.

وسيلتقي مع «الصقور» في ثاني جولات المجموعة، 21 يونيو الجاري.