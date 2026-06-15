9 صقور يعودون إلى هارد روك

يعيد ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية ذكريات خاصة لتسعة من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عندما يعودون إلى أرضيته مجددًا لمواجهة أوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بكأس العالم 2026، بعدما كان شاهدًا على ظهورهم الأخير بقميص الهلال أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وسيكون سالم الدوسري، ومحمد كنو، وحسان تمبكتي، وناصر الدوسري، ومتعب الحربي، ومصعب الجوير أمام فرصة خوض مباراة جديدة على الملعب ذاته الذي سبق أن احتضن مواجهة الهلال وريال مدريد، بعدما شاركوا ميدانيًا في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، تضم قائمة الأخضر ثلاثة لاعبين آخرين سبق لهم الوجود في قائمة الهلال خلال المباراة ذاتها دون المشاركة، وهم علي لاجامي، وخالد الغنام، وعبد الله الحمدان، ما يعني أن تسعة من عناصر المنتخب الحالي يمتلكون معرفة سابقة بأجواء الملعب الذي يستضيف أولى مواجهات السعودية في المونديال.

ويُعد ملعب هارد روك أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، إذ افتتح عام 1987 ويتسع لأكثر من 65 ألف متفرج، فيما تصل سعته إلى نحو 75 ألفًا خلال استضافة البطولات الكبرى. ويقع الملعب في منطقة ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، ويُعرف باستضافته للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، من بينها نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية «NFL»، وبطولة ميامي المفتوحة للتنس، إضافة إلى سباقات الفورمولا 1، قبل أن يصبح أحد الملاعب المختارة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026.

ويحتضن الملعب أربع مباريات في دور المجموعات من البطولة، من بينها مواجهة المنتخب السعودي أمام أوروجواي، إلى جانب مباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

ويمثل الملعب ذكرى إيجابية لعدد من لاعبي الأخضر، الذين اختبروا أجواءه الجماهيرية في مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد، أحد أكثر الأندية تتويجًا في العالم، الأمر الذي قد يمنحهم أفضلية على صعيد التأقلم مع أرضية الملعب وأجوائه خلال الظهور المونديالي المرتقب.

ويدخل الأخضر مواجهة أوروجواي بطموحات تحقيق انطلاقة إيجابية في المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، مستفيدًا من خبرات عدد من لاعبيه السابقة على الملعب ذاته، في رحلة البحث عن عبور جديد إلى الأدوار الإقصائية للمونديال.