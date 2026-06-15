الأخضر يواجه الأوروجواي بتشكيل السنغال

يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى الدخول بتشكيلة تجريبية السنغال الأخيرة، أمام الأوروجواي، صباح الثلاثاء، ضمن كأس العالم الجارية في أمريكا الشمالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر أنَّ التشكيلة الأساسية المرشحة لخوض المباراة، صباح الثلاثاء، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، تضم محمد العويس، حارس المرمى، وأمامه سعود عبد الحميد، وعبد الإله العمري، وحسّان تمبكتي، ومتعب الحربي.

وفي الوسط، يلعب ناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، ومحمد أبو الشامات، ومصعب الجوير، بينما يتكون الهجوم من سالم الدوسري، وفراس البريكان.

ويواجه الأخضر، الذي تعادل دون أهداف أمام السنغال، الأربعاء الماضي، إسبانيا، 21 يونيو الجاري ، قبل لقاء الرأس الأخضر، 27 الشهر ذاته، ضمن المجموعة الثامنة.