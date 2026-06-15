العويس يترقب معادلة الدعيع أمام الأوروجواي

يقف محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أعتاب معادلة أحد أبرز الأرقام في تاريخ حراس الأخضر، إذ إن مشاركته صباح الثلاثاء أمام الأوروجواي في كأس العالم 2026 ستجعله إلى جانب الأسطورة محمد الدعيع كأكثر الحراس السعوديين ظهورًا في نسخ المونديال، بواقع ثلاث مشاركات لكل منهما.

وبدأ العويس رحلته في كأس العالم خلال نسخة روسيا 2018، حين ظهر للمرة الأولى بقميص الأخضر في المباراة الثانية من دور المجموعات أمام أوروجواي، بعدما اعتمد عليه المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بدلًا من عبد الله المعيوف.

وخسر المنتخب السعودي المواجهة بهدف دون رد سجله الأوروجوياني لويس سواريز.

وعلى الرغم من اقتصار مشاركة العويس في مونديال روسيا على مباراة واحدة، فإنها مثلت نقطة الانطلاق لمسيرة دولية شهدت تألقًا أكبر في النسخة التالية.

وفي مونديال قطر 2022، فرض العويس نفسه أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي، بعدما شارك أساسيًا في المباريات الثلاث أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وقدم مستويات لافتة.

وجاءت مواجهة الأرجنتين لتشكل أبرز محطات العويس الدولية، بعدما لعب دورًا محوريًا في الانتصار التاريخي للأخضر بنتيجة 2ـ1 على المنتخب الأرجنتيني، الذي واصل طريقه لاحقًا نحو التتويج بلقب كأس العالم.

وتألق الحارس السعودي بشكل لافت أمام ليونيل ميسي ورفاقه، وتصدى لعدد من الفرص الخطرة، ليحجز مكانه ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من البطولة.

وخاض العويس حتى الآن أربع مباريات في كأس العالم، بواقع مباراة واحدة في روسيا 2018 وثلاث مباريات في قطر 2022، فيما يستعد لإضافة مشاركة ثالثة له على مستوى النسخ المونديالية مع انطلاق مشوار الأخضر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي المقابل، يظل محمد الدعيع الاسم الأبرز بين حراس المنتخب السعودي في تاريخ كأس العالم، بعدما سجل حضوره في ثلاث نسخ متتالية أعوام 1994 و1998 و2002.

وكان الدعيع أحد عناصر الجيل الذهبي الذي قاد المنتخب السعودي إلى أفضل إنجاز مونديالي في تاريخه، عندما بلغ دور الـ16 في نسخة الولايات المتحدة 1994، قبل أن يواصل حضوره أساسيًا في مونديالي فرنسا 1998 وكوريا الجنوبية واليابان 2002.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي في مونديال ألمانيا 2006 وجود الدعيع للمرة الرابعة، إلا أن المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا فضل الاعتماد على مبروك زايد في المباريات الثلاث أمام تونس وأوكرانيا وإسبانيا، ليبقى رصيد الدعيع الرسمي عند ثلاث نسخ شهدت مشاركته داخل أرض الملعب.

ويخوض المنتخب السعودي مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم بعد حضوره في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، قبل أن يسجل ظهوره الجديد في مونديال 2026.

وسيمنح ظهور العويس في أي مباراة خلال البطولة الحالية إنجازًا تاريخيًا بمعادلة رقم الدعيع كأكثر حراس المنتخب السعودي مشاركة في نسخ كأس العالم، ليضع اسمه إلى جانب أحد أبرز رموز الكرة السعودية عبر تاريخها.