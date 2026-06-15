آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال جوشوا وبرينجا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA» ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، طرح تذاكر نزال «The Comeback»، الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينجا، والمقرر 25 يوليو المقبل في «جدة سوبردوم» ضمن فعاليات تقويم جدة، وبالتعاون مع موسم الرياض.

ويحظى النزال، الذي تم طرح تذاكره عبر منصة «ويبوك» باهتمام كبير، بوصفه من أبرز مواجهات الوزن الثقيل المنتظرة هذا العام، حيث سيتم بثه مباشرة إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة DAZN.

ويتصدر البريطاني أنتوني جوشوا بطاقة الحدث، مستندًا إلى مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل عالميًا، إذ يمتلك سجلًا يضم 28 انتصارًا مقابل أربع هزائم، منها 25 فوزًا بالضربة القاضية، ويُعد بطل العالم السابق للوزن الثقيل مرتين، كما سبق له التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وحقق انتصارات بارزة على عدد من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينجا المواجهة بسجل قوي يتضمن 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، حيث يخوض أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن، وأول ظهور له ضمن حدث رئيس عالمي بهذا الحجم.

وكان المؤتمر الصحافي الأول للنزال نظم في لندن العاصمة البريطانية مطلع الشهر الجاري، وشهد أول مواجهة إعلامية مباشرة بين الملاكمين منذ الإعلان عن الحدث.