اتحاد القدم يطلق 24 دورة تدريبية

أعلنت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن إطلاق نحو 24 دورة تدريبية عبر نظام «MySAFF».

وشملت الدورات المعلنة 12 دورة لرخصة التدريب الآسيوية «C» في كل من حائل، عرعر، الأحساء، الزلفي، العلا، الباحة، الرس، تبوك، القطيف، الخرج، القنفذة، وجازان.

كما تم الإعلان عن ثماني دورات لرخصة التدريب الآسيوية «B»، التي ستجرى في مدن مكة المكرمة، سكاكا، بريدة، أبها، جازان، حائل، الأحساء، والمجمعة.

وفي إطار مواصلة تطوير المدربين على المستويات المتقدمة، أطلقت الإدارة الفنية أربع دورات لرخصة التدريب الآسيوية «A» في الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة، إلى جانب الإعلان عن تنظيم دورة الرخصة الآسيوية للمحترفين «Pro» في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الدورات امتدادًا للضوابط والمعايير التي سبق أن أعلنتها الإدارة الفنية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل في الدورات التدريبية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تأهيل المدربين الوطنيين.

وأكدت الإدارة الفنية استمرار العمل على تنفيذ خططها التطويرية، حيث يجري حاليًّا إعداد وجدولة عدد من الدورات التخصصية في مجالات تدريب حراس المرمى، والإعداد البدني، وتحليل الأداء، إضافة إلى دورات مدربي كرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.