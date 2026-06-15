عموتة يقود الأهلي موسمين

أعلن الأهلي المصري، الإثنين، تعاقده مع المغربي الحسين عموتة مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، خلفًا للدنماركي ييس توروب.

وانفصل النادي عن توروب في وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث في الدوري المحلي، وخرج مبكرًا من دوري أبطال إفريقيا.

وذكر ‌الأهلي في ‌حسابه على فيسبوك: «مرحبًا بك ​في ‌نادي ⁠القرن... الحسين ​عموتة مدربًا ⁠فنيًا للأهلي لمدة موسمين».

وسبق لعموتة «56 عامًا» تدريب منتخب الأردن إضافة لعدة فرق عربية، منها السد القطري، والوداد المغربي، والجزيرة الإماراتي.

وكان عموتة فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017، ⁠كما توج في الموسم ذاته ‌مع الفريق المغربي ‌بلقب الدوري المحلي، كما فاز ببطولة ​إفريقيا للمحليين مع ‌المغرب في 2021، وحقق الدوري القطري مع ‌السد.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب الدنماركي توروب في أكتوبر لمدة عامين ونصف العام خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وعلى الرغم من أنه بدأ حقبته مع الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصرية بتغلبه 2ـ0 على الزمالك، فإن نهاية الموسم لم تكن بالمستوى نفسه.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك البطل، ونقطة واحدة خلف بيراميدز ثاني الترتيب، ما يعني غيابه عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.