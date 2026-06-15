الرأس الأخضر يفاجئ العالم ويخنق الإسبان بالتعادل

خطف منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم نقطة تاريخية بتعادله أمام إسبانيا سلبًا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، الإثنين.

وشهدت المواجهة تألق فوزينيا «40 عامًا» حارس الرأس الأخضر، الذي حصل على تقييم 9.7 بحسب موقع «سوفا سكور» بعد إبعاده الكثير من الفرص الخطيرة عن مرماه طوال 90 دقيقة.

وتصدت العارضة لفرصة خطيرة من المهاجم ميكيل أويارزبال داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 38، ثم ارتدت بتسديدة قوية من بيدري، لاعب وسط المنتخب الإسباني، ليتصدى لها فوزينيا بنجاح.

بعد ذلك بدقيقتين، تصدى فوزينيا لتسديدة من جافي مغلقًا الباب على الهجمات الإسبانية المتوالية في الشوط الأول.

ويأتي المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، والأوروجواي، والرأس الأخضر.