جيل 2018.. 9 مستمرون مع الأخضر وأوروجواي

يُضيف تسعة لاعبين، بينهم أربعة من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى سجل مبارياتهم الدولية مواجهة مونديالية جديدة بين «الأخضر» وأوروجواي.

ويلتقي المنتخبان للمرة الثانية في كأس العالم، فجر الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات البطولة.

وسبق للمنتخب السعودي مواجهة نظيره الأوروجوياني في ثاني جولات دور المجموعات من نسخة 2018، التي نظّمتها روسيا، وانتصر «السيليستي» بهدف للويس سواريز.

ويومها شارك محمد العويس، حارس مرمى «الصقور»، وزميله سالم الدوسري، الجناح الأيسر، بصفة أساسية في المباراة.

ويحضر العويس والدوسري في قائمة المنتخب الحالية، ويتأهبان لمواجهة أوروجواي مرة جديدة على صعيد كأس العالم.

وجلس على دكة بدلاء الأخضر في موقعة مونديال روسيا محمد كنو، وعبد الله الخيبري، لاعبا الوسط، المستدعيان بدورهما إلى القائمة الحالية.

ودخل كنو بديلًا في الدقيقة 75 من المباراة، فيما بقي الخيبري احتياطيًا حتى صافرة نهايتها.

على الجانب الآخر، يظهر في قائمة المنتخب الأوروجوياني خمسة لاعبين كانوا ضمن خياراته خلال موقعة 2018.

ومنهم أربعة أسماء بدأت المباراة، هم: فيرناندو موسليرا، حارس المرمى، وخوسيه ماريا خيمينيز، قلب الدفاع، وجيليرمو فاريلا، الظهير الأيمن، ورودريجو بينتانكور، لاعب الوسط، في حين جلس خامسهم جيورجيان دي أراسكايتا، صانع اللعب، احتياطيًا طوال اللقاء.