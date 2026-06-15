الأمطار تهدد مواجهة الأخضر والأوروجواي

تواجه مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأوروجوياني، فجر الإثنين، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026، احتمالية التوقف بسبب الأمطار والعواصف الرعدية، حسبما تشير توقعات الطقس في مدينة ميامي الأمريكية.

ويلزم بروتوكول الأحوال الجوية المطبَّق في أمريكا بتعليق اللعب عند تسجيل عواصفَ رعديةٍ وبرقٍ في نطاق ثمانية أميالٍ من الملعب، كما تنص الإجراءات على بدء عدٍّ تنازلي مدته 30 دقيقة بعد كل صاعقة يتم رصدها.

وينتظر أن تلعب مواجهة المنتخبين السعودي والأوروجوياني على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية وسط أجواء حارة ورطبة، إذ تصل درجة الحرارة إلى نحو 32 درجة مئوية وقت انطلاق اللقاء، وسط احتمالية هطول أمطار وعواصف رعدية متفرقة.

وكان الأخضر أنهى استعداداته للمواجهة بحصة تدريبية أخيرة، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس على الجوانب التكتيكية والفنية.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة الأوروجواي بطموح تحقيق انطلاقة مثالية في مجموعته التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

فيما يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق بداية إيجابية في ظهوره الأول بالمونديال.