رودري: أهدرنا الفرص.. والدفاع خنقنا

تحسر رودري نجم وقائد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم على الفرص الضائعة في مباراة الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل السلبي، الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 التي تلعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

قال رودري في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا»: «في مثل هذه المباريات يكون حماس اللاعبين والتركيز مطلوبًا بشدة، ولكن ما حدث وارد في كرة القدم».

أضاف نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي: «لقد حاولنا كثيرًا، وقدمنا أداء جيدًا، ولكن ينقصنا فقط تحسين استغلالنا للفرص، لأن الفرص تكون صعبة أمام فريق يتكتل دفاعيًا بكثافة عددية كبيرة أمام مرماه».

وختم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للأفضل في العالم عام 2024: «بكل بساطة يجب استغلال أي فرصة».

وسيلعب منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم مرة واحدة في عام 2010 ضد السعودية في الجولة الثانية، بعدها يختتم مشواره بمواجهة قوية ضد الأوروجواي يومي 21 و27 يونيو على التوالي.

في المقابل، تشارك الرأس الأخضر للمرة الأولى في كأس العالم، وخرجت بنقطة تاريخية في أول جولة.