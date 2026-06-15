ابن الـ40 يعيد العالم إلى مونديال 66

خطف فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، الأضواء من الجميع بتألقه في مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي، الإثنين، في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 التي تلعب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فاز حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر 40 عامًا بجائزة رجل المباراة بعد تألقه بتصديه للعديد من المحاولات الخطيرة لإسبانيا، ليخرج بشباك نظيفة، ويمنح بلاده أول نقطة في تاريخها حيث تشارك للمرة الأولى في كأس العالم.

وأثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على الحارس المخضرم برسالة تقول: «الحياة تبدأ من بعد الأربعين».

من جانبها علقت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على تألق فوزينيا بالإشارة إلى أنه تصدى لسبع محاولات.

وأضافت أنه لثاني مرة منذ مونديال 1966 الذي نظم في إنجلترا يتصدى حارس مخضرم لهذا العدد من الكرات بعد تألق بات جينيجز حارس مرمى إيرلندا الشمالية الذي تصدى لعشر محاولات خلال مواجهة البرازيل في مونديال 1986 بالمكسيك.

وسيلعب منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية ضد أوروجواي، بينما تلعب إسبانيا ضد السعودية.