أمام اللاتينيين.. انتصار سعودي وحيد في 9 مواجهات

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن انتصاره الثاني في عاشر مباراة يخوضها أمام أحد سفراء أمريكا الجنوبية ضمن منافسات بطولة دولية.

ويتواجه «الأخضر» مع المنتخب الأوروجوياني، فجر الثلاثاء، في الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» سبق لـ «الصقور» لعب 9 مباريات، ليست تجريبية، أمام الأمريكيين اللاتينيين، وفاز مرة واحدة، فيما خسر ستًا، وتعادل في اثنتين.

وحقق ذلك الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2ـ1 في الموقعة التاريخية ضمن أولى جولات دور المجموعات من كأس العالم «قطر 2022».

وتعادل مرة مع الأرجنتين «2ـ2» في كأس أستراليا الذهبية 1988، ومثلها أمام بوليفيا سلبًا ضمن كأس القارات 1999.

في المقابل، خسر مرتين من الأرجنتين، أولاهما بنتيجة 0ـ2 ضمن كأس أستراليا الذهبية 88، والأخرى 1ـ3 في كأس القارات 1992.

وتعرض لثلاث هزائم من البرازيل، الأولى 1ـ4 في كأس أستراليا الذهبية 88، والثانية بثلاثية نظيفة ضمن كأس القارات 1997، والأخيرة بنتيجة 2ـ8 في البطولة ذاتها عام 1999.

وخسر في مباراته الوحيدة أمام الأوروجواي بهدف دون رد لحساب دور المجموعات من كأس العالم 2018.