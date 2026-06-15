الكندي يستأنف التدريبات

أستأنف المنتخب الكندي الأول لكرة القدم تدريباته، الإثنين، استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام نظيره القطري، الخميس المقبل، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم.

ويستضيف ملعب «بي سي بليس» في مدينة فانكوفر المواجهة، بعد أن استهل المنتخب الكندي مشواره في البطولة بالتعادل 1ـ1 أمام البوسنة والهرسك، الجمعة الماضي، في تورونتو.

وفي المقابل، فجرت قطر مفاجأة في الجولة الأولى بتعادلها بالنتيجة ذاتها أمام سويسرا، السبت الماضي، ما جعل الفرق الأربعة متساوية في النقاط والأهداف داخل المجموعة الثانية، بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتخذ المنتخب الكندي من مركز تطوير كرة القدم الوطني التابع لنادي وايتكابس بجامعة كولومبيا البريطانية مقرًا تدريبيًا رئيسًا له خلال فترة المنافسات، وفتح جزءًا من الحصة التدريبية، الإثنين، أمام وسائل الإعلام، بعد أخرى مغلقة، الأحد.

وتتجه كل الأنظار نحو الحالة الصحية، وموقف ألفونسو ديفيز، قائد المنتخب، الذي غاب عن المباراة الافتتاحية للمنتخب، بسبب مواصلة برامجه التأهيلية للتعافي من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.