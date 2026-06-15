كلوب معتذرا: أبلغ 59 عاما وما زلت أحمق

اعتذر يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، من ليوليان ناجلزمان الذي يقود المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بسبب تعليق على تشكيلته قبل الفوز الكبير 7-1 على كوراساو في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة الأحد، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها في بلاده.

وقال كلوب، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة كبديل محتمل لناجلزمان في المنتخب، عبر شبكة «ماجينتا تي.في» على جانب الملعب في هيوستن: «لحسن الحظ، يوليان ناجلزمان هو من يختار التشكيلة، حتى الآن».

وضحك توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ السابق والمحلل الحالي الذي كان يقف إلى جواره، قائلًا :«كلوب، نحن لا نزال في يونيو. وأنت تستبق الأحداث إلى سبتمبر».

واعتبر العديد من المشاهدين في ألمانيا كلمة «حتى الآن» بمثابة تشكيك في مستقبل ناجلزمان في منصبه، وهو ما قد يرتبط بمسيرة المنتخب في البطولة.

وعقب الفوز العريض لألمانيا، اعتذر كلوب خلال مقابلة بعد المباراة مباشرة وقال: «نحن أيضًا نعتبر أنفسنا جزءًا من الفريق بشكل غير رسمي، ونحن تمامًا في صفك. لقد اكتشفت بالفعل أكثر كلمة بغيضة هذا العام هي: حتى الآن».

وأضاف: «كان بإمكاني توجيه لكمة إلى وجهي بسبب ذلك، لكن الوقت كان قد فات وكنت على شاشة التلفزيون. لقد كانت كلمة عفوية، وليس لها أي دلالة على الإطلاق». وتابع: «ما أدركته هو أنني سأبلغ 59 عامًا يوم الثلاثاء، وما زلت أحمقَ».

وكلوب، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول وقاد بروسيا دورتموند إلى اللقب الألماني مرتين، أحد أنجح مدربي الأندية الألمان، ويتولى حاليًا منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة «رد بول».

وقال كلوب لناجلزمان، الذي كان ينظر إليه بهدوء: «نحن في صفك تمامًا، مهما فعلت حيال هذا الأمر. لن يصدر منا أي شيء يهدف إلى عرقلة المسيرة هنا».