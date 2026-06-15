دي لا فوينتي: الكرة رفضت دخول المرمى

برر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، التعادل مع الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026، بسبب افتقار لاعبيه للتركيز في إنهاء الهجمات.

قال دي لا فوينتي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: «يجب أن نتحسن على مستوى إنهاء الهجمات».

وأضاف المدرب الإسباني: «في مثل هذه المباريات من الوارد أن تصنع عدة فرص ولكن تحتاج إلى اللمسة الأخيرة».

وتابع: «لقد واجهنا فريقًا منظمًا. منذ اللحظة الأولى يتكتلون بعشرة لاعبين أمام مرماهم، لذا وجدنا صعوبة كبيرة في إيجاد المساحات واضطررنا إلى تدوير الكرة كثيرًا للبحث عن ثغرة».

وختم دي لا فوينتي تصريحاته: «ولكن الكرة رفضت دخول المرمى، لقد كانت مباراة صعبة، وندرك أن جميع مباريات كأس العالم ستكون صعبة».

وسيلعب منتخب إسبانيا ضد السعودية في الجولة الثانية، بعدها يختتم مشواره بمواجهة قوية ضد الأوروجواي يومي 21 و27 يونيو الجاري على التوالي.