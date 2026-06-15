قبضة الخليج تخطف بطاقة النهائي الآسيوي

خطف فريق الخليج الأول لكرة اليد بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بعد فوزه 29-24 على نظيره الكويت الكويتي، الإثنين، خلال مواجهة ربع نهائي البطولة القارية التي تستضيفها الكويت.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس» أنهى الخليج الشوط الأول متقدمًا على نظيره الكويت بفارق هدفين 12-10، فيما نال لاعبه جانكو بروزوفيتش «بيبو» نجومية المباراة.

وكان الخليج تأهل إلى نصف النهائي بعدما تصدر الدور التمهيدي، بعدما كسب مباراته الأولى أمام الشارقة 32-30، وتعادل في مباراته الثانية 2-2 مع العربي القطري، وفاز في الثالثة على الكويت الكويتي 34-31، وعلى مواطنه برقان 26-25، والدحيل القطري 32-27، قبل أن يخسر المواجهة الأخيرة 23-29 أمام النجمة البحريني، حاصدًا 11 نقطة من 6 مواجهات.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج.

وتعد البطولة الآسيوية لكرة اليد هي بطولة مؤهلة للسوبر جلوب «كأس العالم للأندية» المقررة في مصر سبتمبر المقبل.