200 كرسي تنتظر مشجعي الأخضر في خميس مشيط

يدشّن مجمع «آرك أفينيو» بحي الضيافة في خميس مشيط،، فعالياته الخاصة بمنافسات كأس العالم، بحضور عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات العامة، وذلك تزامنًا مع مواجهة المنتخب السعودي أمام الأوروجواي ضمن الجولة الأولى من المونديال، في أولى محطات الأخضر بالبطولة العالمية.

وتضمن حفل التدشين عروضًا ضوئية وفقرات تفاعلية تسبق نقل المباراة، فيما جهز المجمع شاشة عملاقة بمقاس 3 × 7 أمتار، إلى جانب 200 كرسي لاستقبال الجماهير ومتابعة لقاء الأخضر أمام الأوروجواي.

ويواصل المجمع نقل مباريات كأس العالم 2026 طوال فترة البطولة، ضمن فعالية خصصت لاستقبال عشاق كرة القدم ومتابعة أبرز المواجهات في أجواء جماهيرية مصاحبة.