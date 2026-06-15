دربك خضر يا سعودي

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته السابعة في كأس العالم بمواجهة الأوروجواي، صباح الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في ميامي.

وأنهى الأخضر بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور، صباح الإثنين، تحضيراته بحصة شهدت اختبارات لحراس المرمى، وتدريبات إضافية لسالم الدوسري، وخالد الغنام، وسلطان مندش، ثلاثي المقدمة، اشتملت على التسديد، وإنهاء الهجمات من خارج منطقة الجزاء، والأطراف.

وكثف دونيس العمل على المهاجمين فراس البريكان، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري، عبر تمارين العرضيات، والكرات الرأسية في إطار تجهيز الحلول الهجومية قبل المواجهة.

ويدخل الأخضر اللقاء بحثًا عن بداية قوية في مشواره المونديالي أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا إسبانيا، والرأس الأخضر.