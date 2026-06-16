مجددا.. دونيس يراهن على أبو الشامات جناحا

فضّل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مجددًا الاعتماد على محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، في مركز الجناح، مشكلًا بوجوده مع زميليه سالم الدوسري وفراس البريكان الخط الهجومي أمام أوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم.

وفي المباريات التجريبية قبل البطولة، اختبر دونيس لاعب القادسية في مركز الجناح، تمهيدًا لتثبيته فيه خلال النهائيات.

واختار المدرب التشكيل ذاته الذي شارك أمام السنغال في التجريبية الأخيرة، باستثناء عودة محمد كنو إلى وسط الملعب بدلًا من ناصر الدوسري.

ويبدأ الأخضر المباراة بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وحسّان تمبكتي ومتعب الحربي، وفي الوسط كنو ومصعب الجوير وعبد الله الخيبري، بينما يتكون الهجوم من سالم وأبو الشامات والبريكان.

ويحتضن المباراة ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.