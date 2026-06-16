«أمالا» تفتتح منتجعات الترفيه والاستشفاء السياحي

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» عن تدشينها الرسمي لثاني وجهاتها الرائدة، وجهة «أمالا»، وذلك من خلال افتتاح «منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا» في منطقة «تربل باي»، في خطوة ترسّخ مكانة السعودية بصفتها وجهة عالمية رائدة للسياحة الاستشفائية فائقة الفخامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية» جون باجانو: «يمثّل افتتاح أول منتجع في وجهة أمالا لحظةً محورية تتجسّد فيها رؤيتنا على أرض الواقع، فبإنجاز هذا المشروع العالمي وفق الجدول الزمني المحدد، نؤكد قدرة التنمية المتجددة على الجمع بين الطموح الاقتصادي وتحقيق أثرٍ بيئي واجتماعي ملموس، وترسيخ مكانة السعودية وجهةً عالمية رائدة للرفاهية والاستشفاء الفاخر، وما هذه إلا البداية، فنحن نتطلع إلى استقبال أوائل ضيوفنا، وافتتاح المزيد من المنتجعات، ورؤية وجهة أمالا بين أرقى وجهات الرفاهية الفاخرة في العالم».

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يمثّل هذا الافتتاح نقلة نوعية في مسيرة وجهة «أمالا»، إذ تنتقل بموجبه من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل، حيث تُعد الوجهة الممتدة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية وتطل على المياه البكر للبحر الأحمر، ومقصدًا عالميًا للرفاهية والاستشفاء فائق الفخامة، وتعمل على مفهوم يجعل من الاستشفاء محورًا لتجربة الضيف.

ومن المقرر أن تضم منطقة «تربل باي» أكثر من 1600 غرفة فندقية موزعة على 9 منتجعات عالية المستوى، إضافة إلى مركز ساحلي نابض بالحياة يجمع المتاجر الراقية وخيارات الطعام الفاخرة، ومعالم أيقونية أبرزها «نادي أمالا لليخوت» و«كوراليوم - مركز الحياة البحرية».

ويُعد «منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا» أول منتجعات الوجهة ونقطة انطلاق عملياتها، وقد صمّمته شركة «يو + إيه» المعمارية ليجمع الفخامة الممتدة عبر الأجيال والبنية التحتية المستدامة المتطورة، وفق مبادئ «البحر الأحمر الدولية» الرائدة عالميًا في السياحة المتجددة، إذ يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة، مدعومًا بأنظمة متقدمة لإدارة النفايات قائمة على مبدأ انعدام المخلفات، صُممت للحد من الأثر البيئي والإسهام الفاعل في صون البيئة المحلية.

ويقدّم المنتجع مجموعة من المرافق والخدمات العالمية، تشمل 202 غرفة وجناح وفيلا وحديقة صُممت بأناقة راقية، جميعها بإطلالات خلابة على البحر الأحمر، إضافة إلى 26 فيلا سكنية خاصة تحمل علامة «فورسيزونز»، تتراوح مساحاتها من 552 إلى أكثر من 1.000 متر مربع، ويضم كل منها مسبحًا خاصًا، ومركز «هيليا» للاستشفاء و«السبا» الممتد على مساحة 2.095 مترًا مربعًا، المستوحى اسمه من معنى «الجمال الأنيق»، إلى جانب مركز لياقة متطور بمساحة 511 مترًا مربعًا، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببرامج استشفائية مصممة خصيصًا بإشراف خبراء عالميين، تشمل العلاج بالصوت وجلسات اليوغا على الشاطئ، إلى جانب تجارب طهي استثنائية بـ 6 وجهات مفتوحة لتناول الطعام، من بينها مطعم «إم إيه إيه سوشل» المتخصص في المأكولات الساحلية الشرق أوسطية، و«روك» مطل على خليج خاص، ومرافق عائلية متكاملة تضم 5 مسابح، إضافة إلى شاطئ خاص يمتد على طول 900 متر، إلى جانب برنامج «كيدز فور أول سيزونز» المخصص للأطفال تحت إشراف كامل، ونادٍ تقني متطور للمراهقين، وفيما يتعلق بالفعاليات والمؤتمرات يضم المنتجع أكثر من 1.000 متر مربع من المساحات المرنة والمتطورة لاستضافة الاجتماعات التنفيذية الرفيعة، وحفلات الزفاف الفاخرة، والقمم والمؤتمرات الدولية.

وبهذا تضم الوجهة تجربة متكاملة ضمن منطقة «تربل باي»، تشمل جولات خاصة إلى «كوراليوم - مركز الحياة البحرية» الذي صممته شركة «فوستر + بارتنرز»، وإمكانية الوصول إلى «نادي أمالا لليخوت»، وإلى مرافق قرية المارينا الراقية بوجهاتها للتسوق وتناول الطعام.

ويُعد افتتاح «منتجع ومساكن فورسيزونز أمالا» في منطقة «تربل باي» أول افتتاح ضمن 9 منتجعات عالمية المستوى من المقرر أن تستقبل ضيوفها في وجهة «أمالا» خلال العام الجاري، في وقت تواصل فيه «البحر الأحمر الدولية» إعادة رسم ملامح السياحة الفاخرة عالميًا.