أمام بلجيكا.. مصر تخرج بالتعادل المونديالي الثالث

فرض منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم التعادل أمام نظيره المصري، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء التعادل ليكون الثالث للمنتخب المصري عبر تاريخه في البطولة، وذلك بعدما سبق له التعادل مع هولندا وإيرلندا في مونديال 1990.

ومنع هذا التعادل منتخب مصر من تحقيق أول فوز له في تاريخه بالمونديال، ليتأجل الحلم للمباراة المقبلة أمام نيوزيلندا الإثنين المقبل.

وبات ذلك التعادل هو الثالث للمنتخبات العربية في البطولة، بعد تعادل قطر مع سويسرا، والمغرب مع البرازيل بنفس النتيجة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما حقق منتخب بلجيكا التعادل الثاني له مع المنتخبات العربية في المونديال، بعدما سبق له التعادل مع تونس 1ـ1 في نسخة عام 2002 في كوريا واليابان.

وفشل منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المونديال، وذلك بعدما خسر أمام المغرب وتعادل مع كرواتيا في آخر مباراتين بمونديال 2022 في قطر الذي خرج من دوره الأول، ويعود فوزه الأخير إلى الجولة الأولى بنفس البطولة على حساب كندا بهدف نظيف.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 20 عن طريق إمام عاشور، ثم سجل زميله محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.