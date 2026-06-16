نونيز أساسيّا.. وموسليرا «تاريخي» أمام الأخضر

ينتهج الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، أسلوب 4ـ4ـ2 أمام المنتخب السعودي، بوجود داروين نونيز، مهاجم الهلال، في تشكيل المباراة التي يحتضنها ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وكما خمّنت تقارير صحافية في أوروجواي قبل المباراة، فضّل بيلسا إشراك ثنائي أمامي مكون من نونيز وفيديريكو فينياس، مهاجم كلوب ليون المكسيكي المُعار إلى ريال أوفييدو الإسباني.

ويتضمن التشكيل فيرناندو موسليرا، حارس المرمى، الذي سيصبح مع انطلاقة المباراة أكثر أوروجوياني مشاركة في كأس العالم، معادلًا رقم مواطنه إدينسون كافاني، بواقع 17 ظهورًا موندياليًا لكل منهما.

وأمامه يلعب في الدفاع من اليمين إلى اليسار جييرمو فاريلا وسيباستيان كاسيريس وماتياس أوليفيرا وماتياس فينيا.

ويتكون الوسط من الرباعي ماكسيميليانو أراوخو ومانويل أوجارتي ورودريجو بينتانكور وفيديريكو فالفيردي المتمركزين خلف نونيز وفينياس، رأسي الحربة.