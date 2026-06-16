بالعكسي.. هاني يجدد ذكرى روسيا

أصبح محمد هاني، مدافع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ثاني لاعب من كتيبة الفراعنة يسجل هدفًا في منتخب بلاده عن طريق الخطأ خلال المواجهة التي جمعته مع بلجيكا وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وبعد تقدم مصر في الشوط الأول عن طريق إمام عاشور، نجح منتخب بلجيكا في تسجيل هدف التعادل بهدف عكسي تسبب فيه محمد هاني ظهير أيمن الفريق.

وجاء الهدف في الدقيقة 66 بعد عرضية بتجاه البديل لوكاكو من الجهة اليمنى، ليتدخل هاني محاولًا إبعاد الخطر لكن الكرة هزت شباك مصطفى شوبير حارس مصر.

وبات هاني ثاني لاعب مصري يسجل هدفًا عكسيًا في المونديال، وذلك بعد الهدف الذي سجله أحمد فتحي بالخطأ في مرمى مصر في مواجهة روسيا التي انتهت بخسارة الفريق 1ـ3 في مونديال 2018.

وتضم المجموعة السابعة أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا اللذين يلتقيان صباح الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.