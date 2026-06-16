مهاجم برشلونة.. أصغر عربي في المونديال

بات حمزة عبد الكريم أصغر لاعب يمثل منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم، وذلك بعد نزوله بديلًا في مواجهة بلجيكا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالبطولة الجارية في أمريكا والمكسيك وكندا.

ودخل حمزة عبد الكريم «18 عامًا» بدلًا من محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، في الدقيقة 76، ليصبح بذلك أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في مباراة مع منتخب بلاده بالمونديال.

وكان الرقم السابق في مصر مسجلًا باسم حارس المرمى مصطفى كامل منصور، الذي شارك أساسيًا في مواجهة المجر الوحيدة للمنتخب المصري في مونديال 1934 والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-4.

ونجح عبد الكريم، مهاجم الفريق الثاني ببرشلونة الإسباني، في أن يكون أصغر لاعب عربي يشارك في مباراة بكأس العالم، حيث دخل مواجهة بلجيكا بعمر 18 عامًا وخمسة أشهر، فيما كان الرقم السابق مسجلًا باسم بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الذي شارك في مونديال قطر 2022 بعمر 18 عامًا وسبعة أشهر.