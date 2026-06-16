حظر جوي فوق ملعب «بي سي بليس»

أعلنت السلطات الكندية، الإثنين، فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق وسط مدينة فانكوفر، تشمل ملعب «بي سي بليس»، وذلك خلال المباريات الست المتبقية التي ستستضيفها المدينة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأكدت القوات المسلحة الكندية أن القيود المؤقتة على المجال الجوي ستكون نشطة قبل ثلاث ساعات من انطلاق كل مباراة وبعد ثلاث ساعات من نهايتها.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة وأمن الجمهور، حيث تهدف إلى تمكين طائرات قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» من التحليق خلال أوقات المباريات للحفاظ على وجود مستمر لمراقبة الأجواء والدفاع عنها.

وتشمل هذه القيود الأيام التي تنظم فيها المباريات المتبقية في فانكوفر، وهي يومي الخميس والأحد المقبلين، ثم أيام 24 و27 يونيو الجاري، و2 و7 يوليو المقبل.

وأبدى جاريث ويليامز، رئيس شركة «سي إير» للطائرات المائية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكندية، تفاجأ قطاع الطيران السياحي بهذا القرار الذي تسلمت الشركات إخطارًا به الإثنين، مشيرًا إلى أن طائرات الجولات السياحية كانت تحلق بشكل طبيعي فوق فانكوفر خلال المباراة الأولى بالمونديال مساء السبت الماضي.

وأوضح ويليامز أن شركته، التي تنظم ما يصل إلى 20 جولة جوية يوميًا فوق المدينة، بدأت بالفعل في إعادة حجز تذاكر العملاء لتفادي فترة حظر الطيران.

وأشار إلى أنه ورغم الأثر المادي المترتب على هذا القرار، فإن القلق الأكبر لمشغلي الرحلات في منطقة المرفأ يتمثل في احتمالية توسيع نطاق القيود مستقبلًا بما يؤثر على حركتي الإقلاع والهبوط بالميناء، مما قد يهدد بوقوع أضرار مالية واضطرابات ضخمة تمتد إلى الخدمات والرحلات المجدولة المتجهة إلى الجزر المجاورة مثل نانايمو وفيكتوريا.