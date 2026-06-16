تياو: أمم إفريقيا أصبحت ذكرى.. وفوزنا على فرنسا ليس مفاجأة

رمى باب تياو، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، أحداث كأس أمم إفريقيا وراء ظهره واعتبرها من الماضي، وشدد على رغبته في التركيز على المباراة الأولى في مونديال 2026 ضد فرنسا الثلاثاء.

وفي 18 يناير الماضي، وفي نهائي أمم إفريقيا في الرباط، حصل المغرب على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد هدف ألغي للسنغال، الذي غادر عدد من لاعبيه أرض الملعب قبل أن يعودوا ليستأنفوا اللقاء ويفوزوا بهدف دون رد في الوقت الإضافي.

لكن في منتصف مارس الماضي، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي للعبة سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، فلجأت السنغال بعدها إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وقال تياو في مؤتمر صحافي الإثنين: «لن أعود إلى بطولة أمم إفريقيا، نحن الأبطال، والكأس أصبحت من الماضي.. نحن الآن في المونديال، استعددنا بشكل جيد ونبقى مركزين على مباراة فرنسا».

وعند سؤاله عن ذكرى المباراة الافتتاحية لمونديال 2002، حين حققت السنغال فوزًا غير مسبوق على فرنسا بطلة العالم آنذاك «1-0»، استحضر تياو، المدرب الفرنسي للسنغال وقتها برونو ميتسو الذي توفي 2013، وقال: «برونو كان بمثابة والدي ومرشدي. تعلمنا منه الكثير، وسيكون هناك شيء من تأثيره في حديثي. سأمزج بعضًا من أفكاره لتحقيق الفوز».

وأضاف:«لن تكون مفاجأة إذا فزنا على فرنسا التي تضم لاعبين من طراز عالمي. هي المرشحة، لكن منتخبا تُوّج بطلًا لإفريقيا وتأهل للمرة الثالثة تواليًا إلى كأس العالم».

وأشار إلى أن جميع اللاعبين في تشكيلته تحت تصرفه، بمن فيهم خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الهلال السعودي، الذي يتعافى من إصابة في الظهر.

وعن غياب المشجعين القادمين من السنغال بسبب رفض السلطات الأمريكية منحهم تأشيرات، قال تياو إنه يعوّل على الجالية السنغالية الموجودة في الولايات المتحدة».