دورة كوينز.. دينيس وتومي إلى دور الـ16

تأهل الكندي دينيس شابوفالوف والأمريكي تومي بول لدور الـ16 في منافسات فردي الرجال بدورة كوينز كلوب المفتوحة للتنس الجارية على الملاعب العشبية.

ووجد انتصار شابوفالوف صعوبة بالغة في تخطي البريطاني جاك بينيجتون جونز بعد مباراة من ثلاث مجموعات.

وحسم اللاعب الكندي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6/4، ورد منافسه بالفوز بنفس النتيجة في المجموعة الثانية قبل أن يحسم شابوفالوف بطاقة التأهل بالفوز 7/6 (7/3) في المجموعة الثالثة.

أما بول المصنف الثامن في البطولة فقد تأهل بالفوز على مواطنه الأمريكي زاكاري سفايدا بنتيجة 7/5 و6/3.

وفي وقت سابق الليلة، تأهل الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب بالفوز على البريطاني هاري ويندلكن بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/4 و7/6 (7/5).