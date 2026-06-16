كانتي محذرا: منافسنا الرئيس هو أنفسنا

حذّر نجولو كانتي، لاعب وسط المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، من الشعور بالثقة المفرطة قبل مواجهة السنغال، الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة التاسعة بكأس العالم، التي تضم كذلك العراق والنرويج.

وتحتل فرنسا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل السادس عشر للسنغال، لكن كانتي «35 عامًا» نجم فنربخشه التركي، والفائز بلقب 2018، قال في مؤتمر صحافي الإثنين: «منافسنا الرئيسي هو أنفسنا، يجب ألا نبالغ في تقدير قوتنا».

وأضاف: «أعتقد أن من المهم أن نثق بمنتخبنا. نحتاج إلى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.. نحتاج إلى الحفاظ على وحدتنا وتركيزنا».

وأشار إلى هدفهم هو الفوز لكن ليس بدافع الانتقام من السنغال التي فجرت مفاجأة مدوية بالتغلب على بطل 1998، في افتتاح مونديال 2002، بهدف دون رد وهو ما تسبب في إقصاء فرنسا من دور المجموعات.

وأوضح: «الفوز على السنغال مهم لتحديد مسارنا في البطولة وليس للانتقام.. نريد أن نكون جزءًا من هذا المنتخب وأن يكون الجميع معنا، فكل فرد مهم، ولكل منا دوره».

وستبدأ المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، وسط توقعات بجو مشمس ودرجة حرارة 25 درجة مئوية.

وعلق كانتي: «كان يجب أن نتدرب في الحر الشديد تحت أشعة الشمس، لندرك مدى الإرهاق الذي يمكن أن نتعرض له».

وتوقع النجم الفرنسي، والذي عاد إلى التشكيلة، بعد غيابه عن نسخة 2022 بسبب الإصابة، معركة صعبة مع خط وسط السنغال.