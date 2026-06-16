إيران ونيوزلندا يبدآن مشوار المونديال

يستعد المنتخبان الإيراني والنيوزلندي إلى خوض أولى مبارياتهما في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك عندما يلتقيان، فجر الثلاثاء، في لوس أنجليس ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقبل المواجهة المرتقبة انتظم الإيرانيون في معسكر بتركيا، ثم في المكسيك قبل دخول أمريكا في أيام مبارياته الثلاث بالمجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي مصر وبلجيكا.

وكان المنتخب الإيراني ثالث فريق يصل إلى نهائيات كأس العالم، ليسجل مشاركته الخامسة على التوالي بفضل تعادله المثير 2ـ2 مع أوزبكستان، وتأهل بسهولة من التصفيات الآسيوية، ولم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 16 مباراة وكانت أمام قطر بعدما ضمن تأهله، ولكن الفريق، لم ينجح في تجاوز الدور الأول طوال تاريخه في كأس العالم.

في المقابل، وصل منتخب نيوزلندا إلى مونديال 2026 بعد مشوار أسهل نسبيًا في تصفيات أوقيانوسيا، ويبقى أضعف فرق المجموعة على الورق، فهو الأقل تصنيفًا، وعلى الرغم من خسائره في المباريات التجريبية أمام هايتي وإنجلترا قبل أيام قليلة من كأس العالم، لكنه فجر مفاجأة مدوية بالفوز 4-1 على تشيلي في مباراة تجريبية خلال مارس الماضي.

وتستعد نيوزلندا لمشاركة ثالثة في كأس العالم بعد ثلاث هزائم أمام إسكتلندا والاتحاد السوفييتي والبرازيل في مونديال 1982 في إسبانيا، وثلاثة تعادلات مع سلوفاكيا وإيطاليا وباراجواي في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، لتعود مجددًا إلى أجواء كأس العالم بعد غياب دام 16 عامًا.